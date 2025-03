Gennaro Gattuso se enfrasca en discusión con exjugador del Sevilla en programa en vivo

Gennaro Gattuso, ex mediocampista campeón del mundo con Italia en 2006 y actual entrenador del Hajduk Split de Croacia, protagonizó un tenso intercambio con Josko Jelicic, exjugador del Sevilla y ahora analista de televisión, luego de la derrota de su equipo por 3-0 ante el Rijeka en la jornada 26 de la liga croata.

CAPTURA DE PANTALLA: X

En medio de la transmisión, Gattuso reaccionó a los comentarios críticos de Jelicic y expresó su molestia de manera directa. “No te digo nada porque hablas demasiado y tienes poco respeto por la gente. Conoces perfectamente la situación, siempre hablas muy mal y yo no te respeto”, afirmó el técnico italiano.

El analista croata respondió con firmeza a las declaraciones de Gattuso. “Juegas muy mal”, comentó, generando un ambiente tenso en el estudio.

La discusión no terminó ahí. Gattuso continuó con sus reclamos, exigiendo respeto y desafiando a Jelicic a debatir cara a cara.

“Tú tienes que tener respeto por las personas. Es mi estilo. Y ahora habla aquí de futbol. Cara a cara”, agregó el exjugador del Milan.

CAPTURA DE PANTALLA: X

Por su parte, Jelicic lanzó otro comentario que incomodó a los demás periodistas presentes. “Eres extranjero, respeta lo que tenemos aquí. Tengo derecho a decir lo que quiera”, señaló el exfutbolista croata.

Things got heated between Joško Jeličić and Gennaro Gattuso after the match. pic.twitter.com/NZEd6Qe04x

— Croatian Football (@CroatiaFooty) March 16, 2025