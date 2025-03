James Rodríguez ve cercano su retiro como profesional; quiero jugar el Mundial 2026

En julio de este 2025, James Rodríguez cumplirá 34 años, por lo que sabe que su tiempo como jugador profesional está llegando a su fin. Así lo reconoció en entrevista con Edu Aguirre y previo a concentrar con la Selección de Colombia.

“Antes de salir a los himnos, ahí es cuando más me gusta. Sientes esa presión y esa cosa que no vas a sentir cuando ya acabes el fútbol", declaró el jugador de León, quien reflexionó sobre lo que será su vida una vez que cuelgue los botines.

El jugador de León sabe que el retiro está cerca | MEXSPORT

"Sé que cuando acabe el fútbol voy a extrañar mucho eso. Por eso ahora cada partido que juego lo vivo como si fuera el último, porque sé que el final está mucho más cerca”, añadió.

James Rodríguez quiere jugar un Mundial más antes de retirarse

Si bien todavía no tiene fecha definida para el retiro, el colombiano sabe que el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, podría ser el momento en el que tome una decisión.

El colombiano todavía quiere ir a un Mundial con Colombia | MEXSPORT

“Tengo una idea de jugar la Copa del Mundo si todo sale bien y ver. Si me siento bien sigo un año más, o dos. Si no, no. Sé que mi hija me va a decir que siga. Me dice, ‘papá, hasta los 39 tienes que jugar’. Mi fútbol de más toque hasta los 39 me puede dar. Si yo le digo a mi hija en dos años, luego de la Copa del Mundo, ya no juego más al fútbol, me va a matar. Por ella me lo pensaría”, compartió.

¿Cuándo juega James Rodríguez con la Selección de Colombia?

Los Cafeteros visitarán a Brasil el próximo jueves 20 de marzo a las 18:45 horas como parte de la eliminatoria mundialista de la Conmebol. Posteriormente, recibirá a Paraguay el martes 25 a las 18:00 horas.

