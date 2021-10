Georgino Wijnaldum: 'No puedo decir que esté completamente feliz en el PSG'

Para la presente campaña, el París Saint-Germain se llenó de estrellas con las llegadas de Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma y Georginio Wijnaldum.

Sin embargo, el mediocampista neerlandés reveló no estar a gusto con el rol de suplente que tiene en el conjunto parisino.

"No puedo decir que esté completamente feliz (en el PSG). Porque la situación no es la que querría, pero así es el futbol y tendré que aprender a lidiar con ello. Soy un luchador. Tengo que ser positivo y trabajar duro para darle la vuelta a la situación", confesó Wijnaldum en entrevista para NOS.

Georgino acumula apenas 502 minutos en 11 partidos en los que ha participado bajo el mando de Mauricio Pochettino.

"He jugado mucho en los últimos años, siempre he estado en forma y lo he hecho muy bien. Esto es algo diferente y lleva su tiempo acostumbrarse a ello. Tenía muchas ganas de esta nueva etapa y, cuando llega, pasa esto. Es complicado", refirió Wijnaldum.

