Gianni Infantino: Presidente de FIFA descartó, entre risas, Superliga en América

Después de que el diario estadounidense The New York Times asegurara que Gianni Infantino tenía conocimiento previo de la creación de la Superliga europea y que incluso estaba de acuerdo el presidente de la FIFA descartó la creación de un certamen similar en Sudamérica o cualquier parte del continente americano.

"Menos mal que no me preguntaste por una Superliga, No tenemos ningún proyecto en sentido a la Superliga sudamericana o americana", dijo entre risas Infantino.

Respecto a la creación de la Superliga en Europa y en África reveló que hablaría con los responsables.

"Voy a seguir hablando con todos, grandes, pequeños, de cualquier parte del mundo, así concibo el futbol. Lo peor es que puede ocurrir en el mundo es una liga separatista, fuera de las estructuras, vamos a proteger el futbol y ellos que quieran criticar, que sigan criticando. Espero que esto aclare de una vez por todos, el asunto y a partir de hoy podamos atacarnos a los verdaderos problemas del futbol", aseguró el presidente de la FIFA.

