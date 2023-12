¿Girona no puede jugar Champions League por el Manchester City? Esto dice la UEFA

Girona está teniendo una temporada memorable en LaLiga y, de mantener el paso, podría debutar la próxima campaña en Champions League. Sin embargo, se ha presentado una problemática con los Gironins, que por ahora se encuentran segundos en la clasificación en España.

Sin embargo, las reglas de la UEFA no le permitirían disputar el torneo más importante a nivel de clubes junto a Manchester City. Lo anterior porque la confederación europea no permite la multipropiedad, y Girona pertenece a City Group, dueño del Montevideo City, New York City y, por supuesto, también de los Citizens.

¿Qué dice el reglamento de la UEFA?

El problema como tal no solo es la multipropiedad, pues la UEFA hasta la permite pero con ciertos lineamientos. Las reglas del organismo señalan que ningún club puede "tener o negociar con valores o acciones de cualquier otro club que participe en las competencias de la UEFA".

Además que los equipos no pueden ser socios de otros equipos en torneos del organismo. En el caso de Manchester City y Girona, City Group es dueño en un 47 por ciento de los españoles y el resto se reparte entre distintos inversores y un empresario guatemalteco, por lo que, como tal, no tienen el mismo dueño.

Pero lo que afectaría es que la UEFA también señala que ninguna persona podrá estar "simultáneamente implicada" en la gestión, administración y rendimiento de ningún club y tener "control o influencia decisiva" sobre otro club. Y en el caso de la junta directiva de Girona, hay gente afiliada a Manchester City.

Pere Guardiola, hermano de Pep, es el presidente de la junta directiva y Delfí Geli, presidente del club catalán, también está afiliado a City Group. Por lo que ambos tendrían que dejar sus puestos para que Girona recibiera el visto bueno de la UEFA para jugar Champions League.

Además de ello, no podrá haber ningún tipo de cooperación, acuerdos técnicos o comerciales entre los dos equipos, ni podrán usar base de datos conjuntas de ojeadores o jugadores. Y la otra es que no podrá haber cesiones ni traspasos entre equipos, a menos que se hagan antes de verano para evitar conflictos y ambos puedan competir por la Orejona.

