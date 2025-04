¡Golazo! Olivier Giroud se estrena en MLS con increíble anotación

El delantero francés, Olivier Giroud se estrenó en la MLS en el duelo entre LAFC y Portland Timbers, el cual terminó en empate de 3 a 3. El exartillero de Milan se convirtió en el jugador más viejo en anotar en la Primera División de Estados Unidos.

Fue su partido número 16 en la MLS y la afición ya estaba impaciente con el delantero francés, pues no había reflejado su experiencia dentro del club de Los Ángeles.

Portland lo ganaba 2-0 en el primer tiempo, fue cuando LAFC tuvo un tiro libre a favor, el cual fue cobrado por Giroud. Desde el balón parado, el Campeón del Mundo en 2018 hizo un golazo para descontar el marcador.

