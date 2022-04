Gonzalo Higuaín: Padre del delantero afirmó que se retirará al final de la temporada

Gonzalo Higuaín está viviendo sus últimos partidos en el futbol. Y es que de acuerdo con el padre del futbolista argentino, el atacante del Inter de Miami se retirará al final de la temporada 2022 de la Major League Soccer.

Al progenitor del exjugador de equipos como la Juventus se le preguntó en una entrevista con TNT Sports sobre un regreso al futbol de su país, por lo que no dudó en revelar lo confesado por su hijo mayor. "No, termina este año. Me dijo que se retira del deporte", mencionó.

"A mí me encantaría que siga ligado desde otra función porque es un chico que está hiperpreparado. De futbol le puedes hablar de cualquier país del mundo y conoce todo. Fue dirigido por los mejores técnicos del mundo, estuvo acompañado por los mejores dirigentes del mundo, con lo cual es un tipo que puede tener una capacidad de gestión terrible post futbol", agregó el padre del jugador.

Jorge Higuaín finalizó la entrevista mencionando que ha platicado con el delantero argentino donde le ha confesado que es una persona que le hace bien a este deporte. "Para mí sería una picardía y se lo dije a él. No está enojado con el futbol. Tiene que disfrutar la vida, pero es una persona que le haría bien al futbol. En cualquier sector", sentenció.

Gonzalo Higuaín debutó en el 2007 con River Plate. Tras su paso por los Milonarios comenzó su carrera en Europa donde jugó en equipos como el Real Madrid, Juventus, Chelsea y más, siendo en la Serie A la liga donde mostró su mejor nivel. Con la Selección Argentina disputó 75 partidos y anotó 35 goles.

