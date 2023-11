Gonzalo Pineda y Atlanta United son eliminados por Columbus Crew en playoffs de MLS

El equipo dirigido por Gonzalo Pineda, Atlanta United, experimentó una eliminación este domingo en el 'playoff' de la MLS, tras caer ante el Columbus Crew por 4-2 en el tercer partido de la primera ronda. A pesar de su esfuerzo, Atlanta deberá esperar otro año para perseguir la gloria en el campeonato.

Columbus Crew, liderado por Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Diego Rossi, aseguró su pase a las Semifinales de la Conferencia Este al vencer 4-2 en el tercer encuentro de la serie. Su próximo desafío será contra el Orlando City, encabezado por Facundo Torres, quien previamente eliminó al Nashville en una serie de 2-0.

En una serie que mantuvo a los aficionados al filo de sus asientos, el Columbus Crew ganó el primer partido 2-0, pero Atlanta, liderado por Thiago Almada, respondió con una victoria por 4-2 en el segundo encuentro. El partido definitivo fue un espectáculo vibrante con Columbus adelantándose temprano con un gol de Darlington Nagbe en el minuto 9.

A pesar de la desventaja, Atlanta United mostró resistencia y redujo la brecha con un gol de Giorgos Giakoumakis, situando el marcador 3-1 al descanso. Aunque Columbus Crew amplió la ventaja con un gol de Diego Rossi en el minuto 47, el equipo de Gonzalo Pineda no se rindió y anotó con Xande Silva en el minuto 50.

Aunque Cucho y Giakoumakis tuvieron oportunidades claras, el marcador permaneció inmutable. Esta eliminatoria fue la última en decidirse en la primera ronda de la MLS, que introdujo el formato al mejor de tres encuentros este año.

Las próximas fases se disputarán a partido único, destacando enfrentamientos como Orlando City vs. Columbus Crew y Cincinnati vs. Philadelphia Union en las Semifinales del Este, y Seattle Sounders vs. Los Angeles FC y Houston Dynamo vs. Sporting Kansas City en el Oeste, programados para el fin de semana del 25 y 26 de noviembre.

