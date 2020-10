Griezmann lanzó indirecta a Koeman: 'Deschamps sabe dónde ponerme'

Antoine Griezmann marcó un golazo con Francia y dio pie a una nueva polémica para el Barcelona al lanzar una indirecta a su técnico Ronald Koeman.

Tras el partido contra Croacia, el atacante francés aseguró que se sintió muy bien jugando en la selección, pues Didier Deschamps respeta su posición de campo como un segundo delantero acompañando a Olivier Giroud.

“Me siento bien, me encuentro bien, porque el entrenador (Deschamps) sabe dónde ponerme y, por lo tanto, me beneficio de ello, así como de la confianza que me brindan el técnico y mis compañeros”, expresó tras el juego.

Además, Griezmann destacó su gol contra Croacia, el cual aseguró puede ser uno de los mejores que ha marcado en su carrera.

“Creo que marqué uno de los mejores goles de mi carrera. Puse toda mi fuerza en el tiro. Si se hubiera ido a las gradas, me hubiera dado lo mismo, pero por suerte entró en la portería”, dijo.

