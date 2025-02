Guardiola habla tras la derrota ante el Real Madrid: "No soy lo suficientemente bueno"

El pasado martes, en el arranque de los partidos de Play-Off de la UEFA Champions League, el Real Madrid visitó al Manchester City en el Etihad Stadium, encuentro en donde el cuadro merengue derrotó a los dirigidos por Pep Guardiola.

Después del encuentro, el estratega español habló en conferencia de prensa donde, entre otras cosas, aseguró que, después del resultado, 'no es lo suficientemente bueno', algo que ya había dicho en ocasiones anteriores durante la crisis de resultados por la que atraviesa el club celeste de Manchester.

Imágenes del Manchester City vs Real Madrid | AP|

"Ya lo dije hace varios meses, no soy lo suficientemente bueno, en este momento no somos estables y por desgracia no es la primera vez, ya pasó contra el Feyenoord, Sporting, Brentford, Manchester United y en muchos partidos, nos relajamos”, comentó Guardiola.

Después de la derrota ante el Madrid, el cuadro de Guardiola tendrá que jugar este fin de semana frente al Newcastle y cuatro días después pagarán la visita al Santiago Bernabéu frente a los merengues.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Stephano Carrillo ya está en Rotterdam para unirse al Feyenoord