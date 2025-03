Guardiola le responde a Fabio Capello con abrazo incluido tras 'insulto'

Pep Guardiola ha respondido a las críticas de Fabio Capello quien previamente había mencionado que el español es un arrogante desde el banquillo durante los partidos, misma que le ha costado muchas victorias en Champions League.

El entrenador del Manchester City contestó a su estilo y no dudó en incluir un brazo: “Escucho todo lo que la gente dice de mí, así que ten cuidado”.

“No es la primera vez que el señor Fabio Capello dice eso. No soy tan bueno para arruinar el futbol italiano; es muy importante. Un gran abrazo para Fabio”, sentenció Guardiola.

Críticas de Capello a Guardiola

“¿Qué es lo que no me gusta de Guardiola? Su arrogancia. La Liga de Campeones que ganó el City es la única en la que no intentó inventar algo extraño en los partidos decisivos. Pero en todos los demás años, tanto en Manchester como en Munich, en días cruciales, siempre quiso ser el protagonista”, dijo Capello en entrevista para El Mundo.

El extécnico aseguró que su juego a dañado a la Serie A quien le ha copiado: “Ha destruido el futbol italiano, que ha perdido su esencia. Hubo incluso una idea absurda de que esto es todo lo que necesitas para un buen juego”.

Manchester City eliminado por el Real Madrid

Los comandados por Pep Guardiola no pudieron remontar el marcador y terminaron sucumbiendo por goleada ante el Real Madrid dentro de los Playoffs de la UEFA Champions League.

