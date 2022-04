Guardiola previo a Semi ante Real Madrid: 'Contra la historia, no tendríamos oportunidad'

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, calificó enfrentarse al Real Madrid como "un gran test" y subrayó que si jugaran "contra la historia" no tendrían "ninguna oportunidad".

El técnico de Sampedor habló en rueda de prensa en la ciudad deportiva del Manchester City, a un día de medirse a los Merengues en Semifinales de la Liga de Campeones.

"Es un honor estar aquí. Estamos empezando a estar ahí regularmente. Cuando empecé no esperaba estar aquí, ahora pienso la de veces que he estado y veo lo bonito que es. Necesitamos dos grandes partidos para estar en Semifinales. No se puede infravalorar lo que supone llegar hasta aquí. No sabemos si volveremos a estar en esta posición alguna vez más en nuestra vida", dijo Guardiola.

"Si compitiéramos contra la historia no tendríamos ni una oportunidad", respondió Guardiola cuando fue preguntado por la historia del Madrid en esta competición.

"Jugar contra el Madrid es un test increíble. Llegar a unas Semifinales o a una Final siempre será una gran lección para nosotros", apuntó.

