Guardiola sobre Haaland al Manchester City: 'No me dejan hablar de eso hasta que esté hecho'

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, dijo que todo el mundo sabe cómo está la situación con Erling Haaland y que tanto el City como el Borussia Dortmund "no le dejan hablar de ello" por la parte legal del fichaje.

El técnico español compareció ante los medios, antes de enfrentarse al Wolverhampton este miércoles, y fue preguntado por la cercana llegada de Haaland.

"Todo el mundo sabe cómo está la situación. No debería hablar de ello y no me gusta hablar sobre el futuro o sobre lo que va a pasar la temporada que viene.

"El Dortmund y el City me han dicho que no puedo hablar de ello, por un tema lega. No puedo hablar de ello hasta que esté hecho. Ya hablaremos", explicó el español en rueda de prensa.

El City pagará la cláusula de rescisión, superior a los 70 millones de euros, y colocará un salario de más de 20 millones netos al atacante noruego, uno de los más prolíficos del futbol actual.

