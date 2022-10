Guardiola sobre Haaland: "Nadie puede compararse con él"

Este domingo, Erling Haaland marcó hat-trick ante el Manchester United en su primer derbi de la ciudad en la Premier League, apenas tres días después ya piensa en seguir marcando goles, ahora en Champions League ante el Copenhague.

Es por eso por lo que su entrenador, Pep Guardiola ha quedado sorprendido y fascinado de las capacidades de su delantero y en este momento lo pone como el mejor jugador del mundo

"A esta edad nadie puede compararse con él. Nadie. Sus números hablan por sí solos. Es un jugador excepcional. Confía mucho en su físico. Es muy intenso e inteligente. Puede jugar sin problemas cada tres días", sentenció el estratega en conferencia de prensa.

Sobre el duelo ante el cuadro danés, sabe que el Manchester City llega como favorito, pero pidió a la opinión publica no descartar al rival, pues considera que no hay rivales fáciles ni pequeños en la Champions League.

"Sé que los periodistas y la gente en Copenhague espera que ganemos mañana, pero yo no soy esa clase de entrenador. Les tengo mucho respeto. Anoche y hoy he visto el partido contra el Sevilla. Para preparar estos partidos no miro la clasificación, miro cómo es el equipo. Esto es la Champions y tengo mucho respeto a todos los equipos. Mañana no será una excepción", finalizó.

