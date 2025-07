Guatemala pone contra las cuerdas a Estados Unidos pero quedan eliminados de la Copa Oro

Estados Unidos avanzó a la Final de la Copa Oro tras vencer 2-1 a Guatemala en Energizer Park. Luego de un primer tiempo dominante, el conjunto de las barras y las estrellas sufrió en el final del partido ante los dirigidos por Luis Fernando Tena que, aunque no llegaron a la Final, hicieron historias al llegar a Semifinales por primera vez en los últimos 30 años.

USA se puso en ventaja muy rápido

Muy temprano en el partido, el conjunto local abrió la pizarra. Al minuto 3, luego de una gran jugada colectiva, Malik Tilman le dio un gran pase a Luca de la Torre, quien remató a portería. Dicho tiro fue justo donde se encontraba el arquero guatemalteco, Kénderson Navarro, quien dejó un rebote tras atajar de manera incorrecta y Diego Luna aprovechó el contrarremate para hacer el 1-0 en el marcador.

Y al 14’, los dirigidos por Mauricio Pochettino anotaban un golazo para ampliar su ventaja y darle un rumbo claro al juego. Luego de una gran serie de pases por la banda derecha, Malik Tillman descargó el balón con Diego Luna hacia el lado contrario. Luna recibió libre y condujo, para posteriormente driblar a un jugador y con un remate potente desde fuera del área puso el 2-0, concretando su doblete.

Guatemala respondió

A pesar del dominio estadounidense, el marcador no se movió y así prevaleció hasta el medio tiempo. Para la segunda mitad, en busca de revertir la situación, Luis Fernando Tena no realizó modificaciones, pero sí aumentó la presión en campo rival y aunque no tuvo grandes ocasiones, sus dirigidos sí mostraban ganas para ir al frente.

Posteriormente, en un lapso de cinco minutos, el ‘Flaco’ realizó cinco cambios para darle frescura al equipo y buscar los dos goles que necesitaba. Y al 80’, estos relevos dieron fruto pues Arquímides Ordoñez con una asistencia y Olvera Escobar con el gol, acercaron a Guatemala y pusieron el marcador 2-1 con apenas 10 minutos en el terreno de juego.

A pesar del asedio ofensivo, Guatemala no pudo igualar el marcador y se fue eliminado en Semifinales de la Copa Oro. Por otro lado, Estados Unidos jugará el partido definitivo por el título contra el ganador del partido entre México y Honduras. Dicho duelo será el domingo 6 de julio en el NRG Stadium.

