Guido Rodríguez sobre interés del Arsenal: 'Es un honor, pero debo tener los pies en la tierra'

El nombre de Guido Rodríguez sigue sonando en la órbita del Arsenal, y el próximo mercado de fichajes podría dejar el Betis para dar el salto a uno de los grandes de Inglaterra.

Mientras tanto, el argentino está concentrado en mantener su buen nivel de cara al final de temporada con el conjunto de Sevilla

“Lo entiendo, es un honor y un placer para cualquier futbolista que se hable bien de él, pero siendo inteligente, como futbolista tengo que seguir haciendo lo mismo, estar concentrado al fin por ciento en el Betis, estar metido en lo que tengo que hacer cada partido. Si quiero seguir teniendo un buen nivel y ayudar al equipo debo seguir concentrado y con los pies en la tierra. Lo que no depende de mí se hablará o no, no mas que eso", mencionó para Marca.

El Betis tendrá cinco partidos cruciales para definir su futuro en LaLiga, y en caso de que sea positivo, podrían jugar Europa League en la próxima campaña.

“Con mucha tranquilidad, me pasó en otros equipos también de que me pregunten por eso. Pero lo mío es ciento por ciento tranquilidad, estoy concentrado en el Betis, estoy muy feliz, muy metido en estas cinco jornadas con el objetivo claro de clasificaron para Europa. No estoy pensando en otra cosa que no sea eso", agregó.

