Guillermo Ochoa expresa su molestia por las decisiones arbitrales en el juego ante el Napoli

Guillermo Ochoa no ve la luz con la Salernitana. El portero mexicano lució con grandes atajadas que evitaron una mayor goleada en la derrota por 0-2 ante el Napoli, pero también se mostró a disgusto con las decisiones arbitrales y lo expresó en redes sociales.

A través de una historia en su Instagram, Ochoa publicó una imagen donde se observa a un futbolista del Napoli en fuera de juego, en una jugada que precedió al primer gol de la escuadra visitante y que el silbante dio por bueno.

En el encuentro, Guillermo Ochoa concluyó con seis atajadas, cuatro dentro del área; sin embargo, Salernitana continúa en el fondo de la tabla con sólo cuatro puntos de 33 posibles, aún sin victorias en la Serie A.

La directiva ya apostó por un cambio de técnico con la llegada de Filippo Inzaghi para reemplazar a Paulo Sousa; no obstante, los resultados no aparecen y la pelea por no descender apunta a ser la constante del equipo granata en este 23-24.

