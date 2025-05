Hansi Flick cuestiona arbitraje tras eliminación en Champions: 'Si era 50-50, era para ellos'

Molestos con el arbitraje. A pesar de no ser un estratega que cuestione las decisiones arbitrales, Hansi Flick no pudo ocultar las frustraciones con el silbante del partido ante Inter Milán, tras haber quedado eliminado en las Semifinales de la UEFA Champions League.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

A pesar de irse abajo 2-0 en el marcador Barcelona logró venir de atrás y llevó el juego a un 3-2 a su favor, sin embargo, restando sólo un minuto para el final del partido, Inter Milán logró robar el balón con una polémica acción y así empatar el partido. Ya en tiempos extras los italianos anotaron el tanto de la victoria para acceder a la Final.

Expresó su malestar | AP

Tras el silbatazo final, los jugadores y entrenadores del equipo italiano no pudieron, ocultar la frustración, incluso algunos terminaron en lágrimas. Hansi Flick, sin embargo, expresó su malestar, especialmente con el arbitraje, durante la conferencia de prensa.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_2

“No quiero hablar demasiado del árbitro, pero cada decisión que tomaba, si era 50-50, era para ellos… No me gusta hablar del árbitro. A él le he dicho lo que pienso, pero no lo voy a decir aquí", reveló el DT.

Criticó el arbitraje | AP

Orgulloso de su equipo

A pesar de aceptar estar decepcionados por quedar fuera de la competencia internacional, Flick también aseguró estar orgulloso de su equipo por haber logrado revertir la diferencia en el partido. Ahora el estratega piensa en su siguiente juego donde disputarán el título de Liga.

"Todo el mundo está decepcionado. Logramos remontar. Podemos estar orgullosos, yo lo estoy de mi equipo. Lo hemos dado todo. A veces pensamos que el resultado es injusto, y ha habido algunas decisiones arbitrales… Estamos fuera, pero el año que viene volveremos a intentarlo de nuevo y hacer felices a los aficionados y a todo el club”, finalizó Flick.

Está orgulloso de su equipo | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Escupió? Iñigo Martínez en el centro de la polémica tras gol del Inter