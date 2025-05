Lamine Yamal luego de la eliminación del Barcelona: "Este año no ha podido ser, pero volveremos"

Las Semifinales de la UEFA Champions League han dejado a su paso un nuevo fracaso del FC Barcelona, pues ahora suman diez años sin conseguir la gloria continental luego de quedar eliminados a manos del Inter de Milán en un intenso partido lleno de volteretas.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Ante la nueva desilusión culé, una de sus máximas figuras, Lamine Yamal se dijo decepcionado de no poder avanzar a la definición por el título en Alemania, pero también se dijo completamente seguro de que esto es solamente un mal momento del cual saldrán próximamente.

Hansi Flick consolando a Lamine ı AP

Declaraciones del joven culé

"Lo hemos dado todo, este año no ha podido ser, pero volveremos, no tengan ninguna duda CULERS", expresó el atacante vía Instagram. Añadiendo también una frase que deja encendida la llama en el cuadro blaugrana: "...no pararemos hasta dejar a este club donde se merece".

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_2

Acompañado de unas imágenes en blanco y negro, haciendo alusión a la tristeza del equipo, Yamal terminó su publicación con unas últimas palabras: "Cumpliré mi promesa y la traeré a Barcelona (la Champions), no pararemos hasta conseguirlo. El domingo es otra final y hay que estar todos juntos. ¡Visca el Barça!", finalizó el atacante español.

Tristeza en el joven español luego de quedar eliminado ı AP

Gran eliminatoria pese a la eliminación

Lamine Yamal fue uno de los mejores jugadores del Barcelona en a lo largo de la serie de Semifinales; sin embargo, tres postes y varias atajadas de Yann Sommer le impidieron ser el factor diferenciador del cuadro blaugrana.

Lo siguiente para el equipo culé es el Clásico ante Real Madrid el próximo domingo 11 de mayo, mismo partido al que Lamine hizo referencia en sus palabras, pues si el Barcelona gana, se acercará bastante al título de liga, separándose a siete puntos del cuadro merengue.

Yamal en un duelo ante Federico Dimarco ı AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Barcelona cumple 10 años sin llegar a la Final de Champions League… y contando