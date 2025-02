Hansi Flick: "Me sorprenden las cosas que pasan, no solo en España, también en el club"

El caso Olmo, particularmente, ha dado mucho de qué hablar en el futbol español. Ya que no solo fue y es un tema del Barcelona, sino que se convirtió en un tema mediático alrededor de toda LaLiga.

Uno de los protagonistas de esta historia, es nada más que el mandatario del futbol español, Javier Tebas. El presidente de la LaLiga, ha sido tajante y su respuesta ha sido más que clara, no está de acuerdo en la inscripción cautelar de Dani Olmo y Pau Víctor.

Hansi Flick | AP|

Por esto, en conferencia de prensa, previa al partido de Semifinales de Copa del Rey, el entrenador del Barça fue cuestionado sobre las declaraciones de Tebas, a lo que solo se limitó a responder que le ‘sorprende’ lo que pasa en España.

"No me quiero pronunciar al respecto. Ahora puede jugar y es lo que cuenta. La situación actual es esta, estoy muy contento de que pueda jugar. Ya veremos lo que pasa, siempre me sorprenden algunas cosas de las que pasan en España y en relación con él Barça", mencionó Hansi Flick.

Dani Olmo | AP|

¿Qué dijo Javier Tebas sobre Dani Olmo?

El máximo regente del balompié español, se refirió al caso Olmo en varias ocasiones, pero la que más fue un punto de polémica, fue la de ‘Europa Press’.

En agosto esperaba que solucionará sus problemas, pero en los últimos tres días quisieron solucionar todo deprisa, corriendo y no pudieron. Olmo firmó siendo consciente de que podría no jugar después de diciembre. La sociedad que pagaba no parecía solvente, todo fue al CSD y en 24 horas resolvió. Olmo no debería acabar LaLiga con el Barça", culminó Tebas.

Javier Tebas | AP|

