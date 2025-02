Barcelona mantiene liderato con sufrida victoria ante Las Palmas

En medio de un clima de tensión y crítica, el arbitraje nuevamente dio de qué hablar en el partido de Barcelona ante UD Las Palmas. Los blaugranas se llevaron el triunfo 0-2 con sufrimiento para mantener el liderato en LaLiga, pero un aparente penal de Eric García estuvo cerca de cambiar la historia.

Barcelona se mantiene líder de la competencia | AP

Tras una serie de rebotes dentro del área culé -ya con el marcador a favor de los de Hansi Flick- el disparo de Alex Suárez pegó en la mano del defensor catalán. Sin embargo, el árbitro central no lo penalizó, por lo que la acción fue revisada previamente en el VAR.

A pesar de que previo a la mano de García había un claro fuera de lugar de Javi Muñoz, los encargados del videoarbitraje llamaron a Adrián Cordero Vega para revisar en el monitor. Al final, el central sancionó la posición adelantada al 82' para mantener la calma de los visitantes.

Eric García handball



Las Palmas wait a penalty against Barcelona. But referee says offsidepic.twitter.com/RmnDXWTQ9V

— Goals Xtra (@GoalsXtra) February 22, 2025