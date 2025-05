Hansi Flick tras la victoria de Barcelona ante Real Madrid: "No nos sentimos campeones"

Con cuatro triunfos en cuatro juegos ante Real Madrid, Hansi Flick hizo historia en su primera temporada con Barcelona. El alemán se convirtió en el primer estratega que gana todos los Clásicos en una sola temporada con cuatro o más enfrentamientos entre ambos clubes.

Sin embargo, el estratega no se descuida en las celebraciones. Incluso prefiere no dar por ganada LaLiga, pues sabe que matemáticamente la competencia todavía no ha terminado.

Barcelona se llevó el último Clásico de la temporada | AP

"¿Si nos sentimos campeones? No. Estaría bien conseguir tres títulos y nos basta con una victoria. Esto es fútbol, estamos en buen posición pero nunca se sabe lo que pasará. Nos faltan tres puntos y todos los rivales nos quieren ganar", declaró Flick en la conferencia de prensa posterior al juego.

Espanyol, Villarreal y Athletic Bilbao son los próximos tres compromisos de los blaugranas, que solo ante el Submarino Amarillo jugarán en casa. "Nos faltan tres puntos y todos los rivales nos quieren ganar", añadió el técnico.

Hansi Flick no quiere celebrar de manera anticipada | AP

Flick reconoció errores en la defensa

Por otra parte, el estratega culé aceptó que han fallado defensivamente a lo largo de la temporada. Celebró la actitud con que el equipo vino de atrás, pero enfatizó que ya están trabajando para corregir los errores. "

"Cuando presionamos todo está bien, pero si cometes un error, sobre todo en el primer gol, se complica. El equipo toma muy buenas decisiones colectivas. No es una excusa, pero no es fácil corregir estas cosas en los entrenamientos jugando cada tres días. Ya estamos pensando en cómo mejorar estas cosas", finalizó.

Flick reconoció que deben mejorar en defensa | AP

¿Qué necesita Barcelona para quedarse con el título de LaLiga?

Con siete puntos de ventaja y nueve en disputa, el equipo catalán necesita una victoria para asegurar el campeonato en la próxima jornada. Los culés visitarán a Espanyol en el Derby Catalán el jueves 15 de mayo, mientras que Real Madrid recibirá a Mallorca el miércoles 14.

Para mantener la esperanza viva, el equipo blanco necesitará ganar en el Estadio Santiago Bernabéu y esperar que los culés dejen ir puntos en su visita a los Periquitos.

Barcelona está a un triunfo de coronarse en LaLiga | AP