¡Hasta las lágrimas! Aficionados de Platense se conmueven en medio de los festejos del campeonato de liga

Un hecho histórico se vivió este fin de semana luego de que Platense se coronara campeón de la liga de Argentina por primera vez en su historia, generando distintas reacciones en sus aficionados, quienes esperaron por mucho tiempo poder celebrar.

El Calamar le ganó la Final del torneo de Apertura a Huracán con marcador de 1-0 y gol de Guido Maneiro para reafirmar el hecho sin precedentes que tuvo lugar en el futbol sudamericano.

Primer campeonato de Primera División en la historia de 'El Calamar' ı X: @caplatense

Más de un siglo de espera

Los aficionados de Platense han festejado de distintas formas luego de lograr coronarse como campeones de liga por primera vez; sin embargo, dentro de los mismos festejos, son algunos lindos casos los que más han llamado la atención en redes sociales, pues algunos adultos mayores presenciaron algo nunca antes visto, sintiéndose tan conmovidos incluso al borde del llanto.

Platense tiene 120 años de historia, en los cuales nunca había visto un campeonato de Primera División, pasando incluso por divisiones menores, librando la más reciente en 2021 cuando regresaron al máximo circuito del futbol argentino. Gran parte de las palabras de dedicatoria por parte de los aficionados en las cámaras de los medios han sido para personas que desafortunadamente perdieron la vida en años posteriores y que no llegaron a ver el histórico suceso.

Sin palabras

Para los 'hinchas' de Platense, el haber conseguido el título no solamente los llena de alegría y les permite festejar, sino que también se han presentado los casos de aficionados que han festejado tanto al borde de perder la voz, ya sea por sentirse conmovidos o por un exceso de gritos y alegría.

Lo que queda totalmente claro es que la fiesta no parará en Florida, Argentina con el primer campeonato de liga del Calamar, pues para algunos fanáticos este suceso los ha llevado a la frase "me puedo morir en paz", como muestra de que los años de espera no fueron en vano y que ahora solo les queda disfrutar.

@tycsports 🗣️ "65 AÑOS ESPERANDO ESTE MOMENTO. YA ESTÁ, ME PUEDO MORIR TRANQUILO" 🎙️ La alegría de los hinchas de Platense en el Madre de Ciudades, tras la consagración en el Torneo Apertura. 🎙️ @matipelliccioni ♬ original sound - TyC Sports

