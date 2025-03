Heriberto Jurado y Cercle Brugge se quedan sin técnico a días de jugarse la permanencia

Cercle Brugge y Heriberto Jurado están viviendo horas de pesadilla en el futbol belga. El mexicano no vio actividad el partido, donde el Círculo de Brujas se llevó una goleada de marcador 0 a 3 contra el Anderlecht del ‘Chino’ Huerta.

Dicho marcador, orillo al club belga a tener que jugarse la permanencia en las siguientes semanas. Por todo esto, Cercle tomó una decisión; destituir a su técnico previo al Playoff por la permanencia.

“El Cercle Brugge se despide de Ferdinand Feldhofer. El sucesor del austriaco se anunciará en breve. Groen-Zwart agradece a Ferdinand sus esfuerzos y le desea mucho éxito en su futura carrera”, mencionó el club en un comunicado en redes sociales.

El club donde milita el mexicano, Heriberto Jurado, quedó en la posición 13 de la tabla general. El club fue uno de los peores cuatro equipos de la Belgian Pro League, lo que significa que jugarán una serie de partidos para no descender.

Cercle Brugge neemt afscheid van Ferdinand Feldhofer.



Over de opvolging van de Oostenrijker zal eerstdaags worden gecommuniceerd.



Groen-Zwart bedankt Ferdinand voor zijn inspanningen en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière.



Meer info via https://t.co/Ddud5UM0jx pic.twitter.com/O6cw4JNyqN

— Cercle Brugge (@cercleofficial) March 17, 2025