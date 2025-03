Alemania lanza jersey edición especial por sus 125 años de historia

La Selección Alemana ha presentado una equipación de edición limitada para conmemorar los 125 años de historia de la Federación Alemana de Futbol (DFB). Este uniforme rinde homenaje a la icónica indumentaria utilizada durante la Copa Mundial de 1974, cuando Alemania se coronó campeona como país anfitrión.

El diseño de la camiseta mantiene la esencia retro con los colores tradicionales blanco y negro, característicos de la Selección Alemana. La versión de portero, por su parte, presenta un tono azul claro y está confeccionada con un tejido de raya diplomática.

Presentaron el nuevo Jersey | X @DFB_Team_EN

Ambas playeras se destacan detalles como, el cuello redondo y un sutil estampado de la bandera alemana. Además, el uniforme cuenta con el logotipo clásico del trébol de adidas y un escudo bordado diseñado especialmente para la ocasión.

La colección incluye versiones de manga corta y larga, además de pantalones cortos, calcetas y una línea especial de ropa denominada "Culture Wear". Como parte de la estrategia de sostenibilidad de adidas, el uniforme está fabricado con materiales 100 % reciclados.

Los porteros también tendrán nuevo uniforme | X @DFB_Team_EN

El jersey conmemorativo ya está disponible en la tienda en línea de adidas con un precio de 100 dólares, aproximadamente 1,988 pesos mexicanos al tipo de cambio actual. Alemania lo estrenará en la cancha el próximo 20 de marzo, durante los cuartos de final de la UEFA Nations League ante Italia.

