Hirving Lozano sobre su futuro en la San Diego FC: 'En este momento estoy en el PSV'

En días recientes, sonó que Hirving 'Chucky' Lozano estaba en el radar de San Diego FC, nuevo equipo de la MLS. Además, dicha información fue confirmada por Carlos Ponce de León y René Tovar en RÉCORD+ En Construcción y Los Informantes.

Ahora, tras la información revelada, Lozano habló con TUDN, donde mencionón que, de momento, está feliz en Países Bajos y a visto los rumores, pero lejos de desmentir la información, dejó ver que las puertas de jugar en la MLS no están cerradas.

“Sí, sí he visto que hasta Cruz Azul, Chivas, San Diego, Los Ángeles y no sé qué más, la verdad, pero pues en este momento estoy aquí en el PSV, apenas voy llegando, la verdad que aquí la gente del club me quiere mucho y eso se los agradezco siempre", declaró en entrevista con TUDN.

Enfatizó que está concentrado en su compromiso con los Granjeros, a donde apenas regresó esta temporada, en la que se quedó con el título de Eredivisie, y con los cuales tiene contrato hasta 2028. "El futbol cambia de un día para otro y en cualquier momento, pero como siempre he dicho, yo no cierro las puertas a nadie".

"Ahorita estoy aquí, tengo contrato aquí, voy llegando y pues la verdad que voy a disfrutar mucho. Estar aquí me gusta mucho, Holanda me gusta, me gusta mucho la gente”, y reconoció que, de volver a México, le encantaría que una opción fuera Pachuca, equipo que le vio nacer.

“Sí, me encantaría jugar en Pachuca, pero pues ya sabes que el futbol puede dar muchas vueltas y no se sabe”, finalizó el campeón con PSV y con el Napoli la temporada pasada.

