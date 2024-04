Histórico jugador de Feyenoord criticó duramente a Santiago Giménez: "Que no le den el balón"

Santiago Giménez tuvo un gran inico de la temporada 2023-24 con Feyenoord e incluso llegó a estar como líder de la tabla de goleo. Sin embargo, desde que se reanudó la competencia tras la pausa de invierno, el mexicano ha caído en una mala racha.

El canterano de Cruz Azul solo ha marcado tres goles en la Eredivisie en lo que va del 2024 y eso le ha traído varias críticas. Ahora fue Willem van Hanegem, ícono del conjunto de Rotterdam y subcampeón del mundo con la Selección de los Países Bajos, quien fue severo con el delantero mexicano.

“Estamos regañando al extremo derecho (Yankuba Minteh) que hace algunas estupideces, pero Giménez solo tiene que pasarle el balón", señaló el exfutbolista en el pódcast AD Willem&Wessel. "Quieren que Giménez marque siempre, pero yo no le daría el balón en absoluto, porque sabes que no funcionará, es realmente extraño, increíble".

El delantero marcó en liga ante NEC Nijmegen el 14 de enero de este año en Eredivisie y tras eso pasó dos meses hasta reencontrarse con el gol en liga. 'Bebote' anotó de manera consecutiva frente a PSV y Heracles, en los dos primeros fines de semana de marzo.

No obstante, ya suma tres partidos sin anotar, a pesar de lo cual el director técnico Arne Slot lo defendió tras el empate sin goles el pasado jueves ante Volendam. "No jugó un partido bueno contra el Volendam, pero eso también se aplica a muchos otros. En los últimos partidos ha estado más en posición de anotar, eso es lo que queremos ver. Es molesto para nosotros y para él que no marque, pero así es la vida de un delantero”, señaló el estratega.

