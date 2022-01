Honduras: Bolillo Gómez pronostica más derrotas para la 'H'

La Selección de Honduras vive un momento complicado, ya que ocupa el último de las Eliminatorias de Concacaf rumbo a Qatar 2022.

Para Hernán Darío Gómez, su entrenador, la 'H' seguirá cosechando derrotas en lo que se reestructrura el equipo.

“No me había pasado antes y faltan más (derrotas) porque estamos en la conformación y búsqueda de una selección que tenga un estilo y una idea que pretendemos. Eso cuesta al principio, lo importante es que hemos visto futbolistas de Honduras que van a tener capacidad y serás capaces en el futuro”, mencionó en el aeropuerto tras caer en un amistoso frente a Colombia (2-1).

De igual forma, el 'Bolillo' desea que sus jugadores tengan un trabajo integral, como sucede en otras partes del mundo.

“No, no digo que no son profesionales, es distinto a lo que estoy diciendo, es hacer cosas que hacen futbolistas de élite. Tener un nutricionista, tener un preparador físico cuando no estás jugando, hay cosas que se tienen que adherir al trabajo en equipo, eso no solo Honduras, sino Centroamérica y Sudamérica”, agregó.

