Hugo Sánchez: 'Sin Messi, la Liga Española perderá interés'

Hugo Sánchez, exjugador de equipos como Real Madrid y Atlético de Madrid, aseguró que el daño será tremendo si es que Lionel Messi se va del Barcelona.

"La salida de Messi va a ser un daño tremendo y aunque diga que sin Messi LaLiga va a ser lo mismo, no. Me gustaría que cuando acaben los contratos de cuatro años, cuando sepan que no está Messi, Neymar o Cristiano va a tener una gran bajada. La Liga inglesa va a ser la más vista si llega Messi", mencionó en Futbol Picante.

'Hugol' también habló del trabajo de Javier Tebas, Presidente de LaLiga, a quien le afectó la salida de jugadores como CR7 y Neymar.

"Javier Tebas es muy reconocido en España porque está dando mucha riqueza a los equipos por la cantidad de dinero que está recibiendo por la venta de los derechos de transmisión en el mundo.

"Tebas hábilmente vende su producto y hace contratos por cuatro y cinco años. Le afectó mucho la salida de Neymar, le afectó la salida de Cristiano. La salida de talentos del futbol español obviamente pierde atractivo", agregó.

