Humberto Suazo: Chupete se lució con 'joyita' en el futbol chileno

No cabe duda que el talento no está peleado con la edad, y es que a sus 39 años, el ex de Rayados de Monterrey, Humberto Suazo, sigue demostrando su calidad en el futbol de Chile y ahora se lució con un doblete, uno de ellos fue un verdadero golazo.

La Serena, equipo donde milita el Chupete, derrotó 4-2 a Palestino en la Jornada 15 de la Primera División de Chile, duelo donde al minuto 45 y 74 se hizo presente el delantero, donde el segundo tanto fue una obra de arte.

Suazo recibió el esférico en la última zona del campo, mostró su gran conducción con balón, ingresó al área, se quitó con facilidad a un defensa rival y de primera intención golpeó el esférico para mandarlo directamente al ángulo izquierdo del guardameta, que nada pudo hacer ante el 'bombazo' del chileno.

El hombre venido del Planeta Gol, HUMBERTO “CHUPETE” SUAZO pic.twitter.com/VL5Zpx6dnG — Out Of Context Club Deportes La Serena (@CdlsOut) October 14, 2020

Pese a contar con un gran delantero, La Serena marcha en la última posición del torneo chileno, pues suma únicamente 9 puntos en 15 fechas disputadas. Hasta el momento el Chupete suma 4 goles en siete partidos disputados.

