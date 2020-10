Iker Casillas: 'Porto me brindó cosas que en el Real Madrid no iba a conseguir'

El exguardameta español, Iker Casillas, dio a conocer que llegó un momento en el que ya no se sentía cómodo en el Real Madrid, pues afirmó que necesitaba 'aire fresco'. Así como reconoció que el Porto le brindó cosas que el cuadro merengue no.

"Un jugador siempre tiene la idea de acabar en su club, sobre todo los que venimos de la cantera. A veces las circunstancias te hacen cambiar de club. Llegó un punto en el que ya no me sentía tan cómodo en el Real Madrid, necesitaba respirar, buscar algo de aire fresco. El Porto me brindó una serie de cosas que a lo mejor en el Real Madrid no iba a conseguir. Disfruté de otra manera", declaró en la mesa redonda 'LaLiga de los Fenómenos' que se celebró en Milán, dentro del foro 'Il Festival dello Sport' y añadió: "No era mi intención en ningún momento cambiar de aires".

Respecto al notable crecimiento de LaLiga, Casillas resaltó al presidente del torneo ibérico, Javier Tebas, y lo catalogó como el máximo responsable de la revolución total del certamen.

"El gran artífice del cambio en LaLiga es Javier Tebas. Javier apostó por una revolución total en el futbol español. Nosotros hemos visto un gran cambio en todos los sentidos. Se ha profesionalizado muchísimo más. Lo notas, a nivel mediático, Javier y su equipo han conseguido el posicionamiento que todos queríamos, que disfrutemos como aficionados y que los jugadores disfruten de jugar una competición tan atractiva", sentenció.

