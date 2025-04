Ibrahime Sylla, el futbolista refugiado que tiene una oportunidad en Liga MX con Necaxa

Un recorrido a lo largo de diez países y enfrentarse al Tapón del Darién fue a lo que tuvo que enfrentarse Ibrahime Sylla en 2022, cuando llegó a México junto con 119 mil 77 personas más que solicitaron refugio de la República de Guinea.

Como consecuencia de la violencia que azotó la región occidente de África, Sylla huyó a los 17 años y ahora encuentra una nueva oportunidad y un nuevo sueño en la Liga MX como futbolista de Necaxa.

El sueño mexicano de Ibrahime Sylla y su llegada a Necaxa

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), México recibió la solicitud de 119 mil 78 personas que buscaron refugio en el 2022, pero menos de una cuarta parte fueron aceptadas (28 mil 351).

Uno de ellos fue Ibrahime, quien con el acompañamiento de ACNUR, la agencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, fue trasladado a Mexicali y posteriormente a Tijuana. Ahí, luego de aprender español, hizo una prueba con Xolos pero no pasó el corte.

Sin embargo, Moisés Lievano, asistente de soluciones duraderas de ACNUR, consiguió una prueba cerrada en Necaxa con Edmundo Soto, coordinador de visorias del equipo de Liga MX. “Yo siempre llamo mi vida en México como el renacimiento, volver a nacer”, declaró Sylla a ESPN.

Sylla, en espera de que quede su registro de Liga MX

Después de una hora en su prueba con los Rayos, el equipo lo aceptó y actualmente entrena con el equipo Sub-23 y juega en el de Tercera División, de forma no profesional, ya que su registro no está listo. "Es un tema que preocupa mucho, no te deja dormir”, relató Ibrahime.

Sylla, que se desempeña como defensa o lateral, busca su registro desde febrero de 2024. El ACNUR busca que le entreguen registro de Formado en México, pues como refugiado ya tiene la documentación para acreditarse con nacionalidad mexicana. Pero para la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no está avalado como tal.

En el artículo 7 del apéndice I del reglamento de la Liga MX se estipula que para que un jugador sea registrado como Formado en México debió de haber nacido en territorio mexicano, tener madre o padre mexicana, contar con pasaporte o acta de nacimiento al momento del registro.

De momento, Sylla no cumple con ninguno de los requisitos. Según ESPN, el alto comisionado de la FMF, Ivar Sisniega, está enterado del caso pero hasta ahora no ha dado una postura sobre ello.

