Ibrahimovic: 'Messi ganó todo, pero el resto se portó mal y jamás ganarán de nuevo'

Zlatan Ibrahimovic no titubeó al atacar a la Selección de Argentina, Campeona del Mundo en Qatar 2022, pues se lanzó en contra de sus seguidores, con excepción en Lionel Andrés Messi, a quien destacó por su gran carrera como profesional.

Fue para France Inter durante la presentación de una película donde el sueco tiene un cameo que señaló que Messi es el mejor jugador de la historia y se merecía alzarse con la Copa del Mundo, aunque también otro jugador de Francia la merecía.

“Messi es considerado el mejor jugador de la historia, estaba seguro de que iba a ganar. También estoy convencido de que Kylian Mbappé todavía ganará una Copa del Mundo más”, declaró que aún jugador del AC Milan de la Serie A.

"ESTOY PREOCUPADO POR LOS DEMÁS JUGADORES DE ARGENTINA, PORQUE ELLOS NO VAN A GANAR NADA MÁS. EL RESTO SE PORTÓ MAL Y ESO NO SE PUEDE RESPETAR", el mensaje de Zlatan Ibrahimovic a la hora de hablar sobre la consagración de la Selección Argentina en el Mundial. ¿Qué opinas? pic.twitter.com/IQjoEBw2n3 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2023

Fue entonces cuando se lanzó contra los demás argentinos. “No estoy preocupado por Messi. Estoy preocupado por los demás en Argentina, porque no van a ganar nada más. Messi lo ha ganado todo y será recordado, pero el resto se portó mal, eso no lo podemos respetar. Esto viene de mí, hablando como un jugador profesional de primer nivel, es una señal de que ganarás una vez más, pero no volverás a ganar. No se gana así”.

Cabe recordar que las palabras de Ibrahimovic son después de que algunos jugadores de Argentina se hayan burlado de Países Bajos tras eliminarlos en los Cuartos de Final y tras las señas del Dibu Martínez en la Final.

