Ibrahimović reveló que Nesta, Pirlo y Ronaldinho fueron la razón que regresara al AC Milan

Zlatan Ibrahimović se convirtió en uno de los ídolos para la afición del AC Milan, pues el delantero sueco vistió por primera ocasión la playera del equipo para la temporada 2010-2011 en calidad de préstamo, ya que venía procedente del FC Barcelona, pero al finalizar aquella campaña jugadores como Nesta, Pirlo y Ronaldinho serían los influyentes para que volviera con el equipo un año más.

"El brasileño vino al del Barça, me cogió la mano y dijo ‘venga, vámonos a casa’. Galliani vino a mi casa, mi mujer no sabía quién era y me lo preguntó. Le dije ‘es el jefe del Milan y me quiere", comentó Zlatan durante el ‘Festival dello Sport’.

Tras aquella primera campaña con el equipo Rossoneri el sueco entabló relación con Nesta, Pirlo y Ronaldinho, ocasionando que Zlatan Ibrahimović terminara abandonando el FC Barcelona para regresar a Italia con el AC Milan para la temporada 2011-2012.

PSG un destino al cual no quería ir

Después de dos años con el AC Milan, Zlatan tuvo un cambio de aires, siendo Francia y el PSG el destino, club en donde estuvo cuatro años y se convirtió en su momento en el máximo anotador del equipo con 156 goles en 180 partidos disputados.

“No fue fácil. No quería marcharme del Milan, pero cuando empieza a sonarte el móvil una, dos, tres veces, entiendes que algo no va. Antes de ir a un club, te imaginas con su camiseta, en su estadio, marcando goles. Puse en mi contrato unas condiciones que consideraba imposibles, y tardaron 20 minutos en aceptar", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EURO 2024: TURQUÍA CLASIFICA, POLONIA EMPATA Y EL RESTO DE LOS RESULTADOS DEL DÍA