Inter Miami vence al Sporting Kansas City por la mínima y la serie se definirá en Florida

Los equipos de la MLS volvieron a la actividad y, con un día de retraso, el Inter Miami de Lionel Messi se estrenó en la Concacaf Champions Cup.

En una helada ciudad de Kansas, el Sporting no pudo aprovechar las condiciones de jugar en casa y no pudo vencer al Inter Miami que, con un golazo del 10, terminó llevándose el triunfo.

Another look at Messi's goal off the ball from Busquets pic.twitter.com/YfqDmzp1gb

— FOX Soccer (@FOXSoccer) February 20, 2025