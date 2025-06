Jaime Lozano previo a enfrentar el Real Madrid: "Este el partido más importante de mi carrera"

Pachuca enfrenta al Real Madrid en el Mundial de Clubes en el segundo encuentro del grupo H, en donde los Tuzos tendrán que salir a ganar si no quieren quedar eliminados de la competencia en la fase de grupos.

En conferencia de prensa previa, Jaime Lozano (entrenador del cuadro hidalguense) no tuvo reparo en aceptar que este encuentro es el partido más importante de su carrera como director técnico, eso sí, aseguró que a nivel de clubes es el juego que más viste.

"Sí, sin duda, sin duda que a nivel de clubes, evidentemente, este es el partido que más viste, el más importante, no solo porque es el siguiente, sino por el rival, y lo que representa el rival y lo que nos estamos también jugando nosotros de cara a lo que viene en el Mundial de clubes, no pudimos obtener el resultado que esperábamos el resultado anterior, lo misma pasa con el Real Madrid, intentaremos, haremos todo lo posible por ganar el partido. No hay mañana para nosotros", comentó Lozano.