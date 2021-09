James Rodríguez: Dejaría la Premier League para jugar en Qatar

Con la salida de Carlo Ancelotti y el arribo de Rafa Benítez al banquillo del Everton, James Rodríguez dejaría al equipo de Merseyside.

Y el colombiano ya tendría nuevo equipo en Qatar, país al que viajó para cerrar su incorporación con el Al-Rayyan SC, según reveló Sky Sports.

"No sé qué va a pasar. No sé, no sé dónde voy a jugar. Lo sabes en el futbol y en la vida no sabes cualquier cosa, pero todo lo que sé es que he estado entrenando duro, preparándome bien, entrenando para mí y eso es todo. (Jugaré) donde quiera que me quieran. Uno tiene que estar en el lugar donde lo quieren", reveló el mismo James hace algunos días.

Ante el final del mercado de fichajes en Europa, James tiene que buscar un destino más allá del Viejo Continente y sería en el equipo dirigid por el francés Laurent Blanc y que tiene como figura al argelino Yacine Brahimi, el Al-Rayyam SC, donde recaería la figura cafetalera.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGUE 1: LENS CASTIGADO POR INGRESO DE AFICIONADOS EN PARTIDO ANTE LILLE