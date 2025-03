James Rodríguez sobre la derrota de Colombia en Copa América: "El árbitro favoreció a Argentina"

La Selección de Colombia tuvo la oportunidad de coronarse nuevamente en la Copa América el año pasado. Sin embargo, cayó 1-0 ante Argentina en la Final, algo que un año después James Rodríguez todavía cuestiona.

El capitán de los Cafeteros consideró que fueron "cosas externas" las que le negaron el triunfo a su país. Además, señaló puntualmente al arbitraje como responsable de favorecer a la Albiceleste.

Colombia perdió la Final ante Argentina | AP

La acusación de James Rodríguez al arbitraje en la Final de Copa América en 2024b

Para algunos analistas arbitrales, el trabajo del brasileño Rodolpho Toski no fue la mejor, sobre todo por un par de jugadas que pudieron sancionarse con penal a favor de Colombia. Y aunque en ese momento los jugadores prefireron no comentar, James recientemente rompió el silencio.

Argentina se coronó con polémica hace un año | MEXSPORT

"Hicimos una excelente Copa América, en lo personal fue espectacular, obviamente queríamos la puntada final que era la Copa América, por cosas externas no hemos podido quedar campeones, pienso yo”, indicó el colombiano en entrevista con Edu Aguirre.

Cuando se le cuestionó sobre las acciones polémicas, Rodríguez reconoció que sí influyeron en el resultado. “El árbitro yo creo que influyo mucho. Favoreció a Argentina".

James aseguró que factores externos influyeron | MEXSPORT

"No nos ha pitado penaltis, uno o dos, para mí uno claro. Eso no son excusas para uno estar hablando de que ganaron por una cosa o por otra", fueron sus palabras.

James no demerita a Argentina

Por otra parte, precisó que no busca quitarle valor a lo hecho por la Albiceleste, pero reiteró que con otro arbitraje, la historia pudo ser distinta. "No digo que no sean una selección que merecían ganar, pero es verdad que las cosas influyeron y nos tiraron para atrás. Fue lo que paso y fue lo que es”-

