Jan Oblak estará disponible y jugará el derbi ante el Real Madrid

La balanza parece estar inclinándose hacia el Atlético de Madrid, pues el cuadro de la capital española podrá contar con su portero titular, Jan Oblak, quien entrenó con normalidad y estará disponible para el derbi ante el Real Madrid

Someone, estratega del Atlético, confirmó que en rueda de prensa que el portero será titular, en busca de acortar puntos y pelear por La Liga.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para los colchoneros, ya que no podrán contar con Savic debido a una lesión muscular, Lemar, quien no completó el entrenamiento y salió por molestias, por último Reguilón, que sigue lesionado desde su llegada al Atlético.

Los rojiblancos vienen de perder en Champions ante el Bayern Leverkusen, mientras que los merengues siguen enrachado, ya que vienen de derrotar al Leipzig y lideran su grupo en la competencia europea.

