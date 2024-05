Javier Aguirre se despidió del Mallorca en un evento emotivo: 'No me quiero romper, debo aguantar'

Javier Aguirre se despidió oficialmente del Mallorca este jueves en un evento realizado en el estadio Son Moix. Durante el acto, Aguirre intentó contener las lágrimas y expresó: "No me quiero romper, debo aguantar como un bribón".

El club no ofreció a Aguirre la renovación de su contrato tras dos temporadas y media en las que cumplió todos los objetivos establecidos. El técnico mexicano estuvo acompañado por los consejeros delegados de Futbol y Negocios, Pablo Ortells y Alfonso Díaz, miembros de su equipo técnico, su esposa, y los jugadores Antonio Raillo y Pablo Maffeo.

Aguirre no mencionó las razones de su salida del banquillo balear, pero comentó: "Me he ido de muchos clubes, pero en silencio. Uno se va y ya está. Me sorprende esta despedida y agradezco las palabras de Pablo y Alfonso. Queda el trabajo, siento el calor de la afición y el respeto de todos ustedes".

El entrenador también afirmó: "Seremos amigos para siempre" y pospuso más declaraciones sobre su marcha para la próxima rueda de prensa, que se realizará el sábado antes del partido del Mallorca contra el Getafe.

Pablo Ortells y Alfonso Díaz elogiaron a Javier Aguirre durante el evento. Ortells fue el encargado de comunicarle al técnico que no le renovarían el contrato que vence el 30 de junio. "Dejas huella en el mallorquinismo y siempre estarás en nuestros corazones. Gracias por haber venido en momentos complicados porque bajábamos a Segunda. Tú y todo tu equipo habéis sido unos grandes profesionales. Nos hemos estabilizado en Primera después de estar muchos años en categorías distintas. Te deseamos la mejor de las suertes".

Por su parte, Díaz añadió: "Sois grandes profesionales, grandes personas, y lo digo también en nombre de nuestro presidente (Andy Kohlberg). Nos has ayudado a crecer como club y éste es tu legado".

El acto concluyó con una ovación para Javier Aguirre, quien se despidió del club balear tras haber dirigido al equipo desde marzo de 2022.

