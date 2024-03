Javier Aguirre tras alejarse ocho puntos del descenso: "No es definitivo, con 30 puntos no alcanza"

El director técnico del Mallorca, Javier Aguirre, enfatizó la importancia de la victoria del equipo en la jornada 29 de LaLiga al derrotar al Granada 1-0. Tras el partido, Aguirre analizó varios aspectos clave que influyeron en el resultado, en donde destacó la distancia con el descenso y la falta de contundencia en el ataque.

Aguirre mostró cautela al abordar la situación en la tabla y reconoció que, a pesar de la victoria, no se puede bajar la guardia: “Es cierto que hemos dado un paso importante, pero peores cosas se han visto en el futbol. No es definitivo, con 30 puntos no te alcanza".

En cuanto a la importancia de la victoria, Aguirre resaltó el contexto del partido, especialmente al enfrentar a un rival directo por el descenso y jugar en casa: “Era un partido importante, como serán los que restan, pero este en especial era ante un rival directo, después de la derrota de otro rival directo, por jugar en nuestra casa y porque era en un momento con un parón de selecciones”.

Aguirre también señaló la falta de contundencia en el ataque como un área a mejorar: “No estamos tomando buenas decisiones en el último tercio. Hemos fallado hasta penaltis. Tenemos lo que tenemos, pero es donde más énfasis he puesto y donde peor estamos".

El entrenador mencionó la búsqueda de coordinación en el ataque con diferentes parejas de delanteros, destacando el desempeño de jugadores como Larin, Muriqi y Abdón.

A falta de nueve jornadas por disputar, Mallorca está ocho puntos alejado del Cádiz CF, equipo con el último puesto de descenso. En estos partidos restantes, los comandados por Javier Aguirre jugarán ante equipos como Athletic Club, Real Madrid, Sevilla y Atlético de Madrid.

