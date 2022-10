Hasta antes de este sábado, Javier Aguirre nunca había enfrentado a Robert Lewandowski en su carrera, en la víspera del partido aseguró que “estaban jodidos” por tener que enfrentar al atacante.

Ahora tras perder contra el Barcelona 1-0 con gol precisamente del polaco, Javier Aguirre espera que la Selección Mexicana pueda vengar a su Mallorca y desea más que nunca el triunfo Tricolor sobre Polonia en Qatar 2022.

"Solo espero que México le gane a Polonia en el Mundial" Javier Aguirre siempre suelta alguna perla #DirectoGol pic.twitter.com/f8zmZrRVR8 — Directo Gol (@DirectoGol) October 1, 2022

"¿Lewandowski? Sabíamos de su calidad... solo espero que en el Mundial, México le gane a Polonia”, sentenció el ‘Vasco’ en conferencia de prensa al culminar el duelo ante los culés.

Sobre la derrota, Aguirre destacó el esfuerzo de su equipo, aunque esta consciente que eso no vale de nada si no pueden marcar gol, pero competir contra el Barcelona no es sencillo.

"La única estadística que vale es la del gol. No sé si salimos reforzados, pero sí sé que somos un equipo que damos la cara. No escuché nada en contra de su equipo, al contrario. Estuvieron ahí hasta el final y eso es de agradecer".

