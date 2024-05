Javier Aguirre y la épica respuesta sobre si verá el partido de Cádiz vs Sevilla

Javier Aguirre, técnico mexicano quien dirige al Mallorca en LaLiga, lanzó una curiosa y chistosa respuesta, esto luego de ser cuestionado sobre si verá el partido de Cádiz (rival directo por el descenso) contra el Sevilla este miércoles.

El 'Vasco' dijo que dependerá de su esposa Silvia si ve o no el juego del Cádiz en la Jornada 36 de LaLiga y que le puede dar la permanencia a su equipo en caso de que el submarino amarillo pierda.

“¿A qué hora es?”, cuestionó ‘Vasco’ Aguirre y posteriormente respondió: “Si Silvia no me lleva al cine o a Portopía a comprar el agua o leche o no sé qué, lo podré ver sí. Pero no es muy bueno ver tampoco esas cosas eh, porque no es bueno para esto. Si no pasa nada más que estar ahí… no sé, depende de Silvia, depende de Silvia”, aseguró a los medios.

Cabe señalar que el conjunto del Mallorca se encuentra en la posición 15 de la tabla y cuenta con 36 puntos, mientras que los de Cádiz son el lugar 18 con 29 unidades.

