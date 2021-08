Javier Tebas: 'A Real Madrid y Barcelona no les interesa una liga potenciada'

Con 38 votos a favor, la Asamblea de extraordinaria de clubes aprobó un acuerdo entre LaLiga y el Fondo de Inversiones CVC para negociar los derechos audiovisuales; Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y el Oviedo fueron los únicos equipos que votaron en contra, pero no perderán ningún derecho.

"A Real Madrid y Barcelona no les interesa una liga potenciada, no le interesa que sus clubes se rearmen y mejoren. Han votado en contra en clave Superliga, no es un problema el acuerdo con CVC", aseguró Javier Tebas, presidente de LaLiga.

"Este acuerdo con CVC no es fruto de quince días. Han sido diez meses de negociaciones, estamos muy satisfechos por el apoyo que ha habido de los clubes”, agregó.

Respecto a las amenazas de emprender acciones legales contra Javier Tebas de parte de Florentino Pérez, presidente del conjunto merengue, el mandamás de LaLiga comentó que los equipos deben de jugar entre ellos y las ganancias que vayan generando en cada temporada debería de ser para cada club.

"Es un problema cultural. El Real Madrid lleva 8 años entorpeciendo todo. Las acusaciones de delito por parte del Real Madrid me parecen muy graves. Veré personalmente lo que hago, pero creo que el objetivo del comunicado del otro día era asustarnos y amenazarnos para no llegar a un acuerdo con CVC", señaló.

Finalmente, luego de que los cuatro equipos ya mencionados que votaron en contra, Tebas aseguró que estas consecuencias no perjudicarán a LaLiga; sin embargo, el conjunto culé y el catalán recibirán menos cantidad de lo que les corresponde.

"CVC tiene una participación de los resultados, no de la gestión. LaLiga sigue valiendo 25 mil millones de euros, eso no ha cambiado. Lo único que ahora, en vez de entregar 2 mil 700, entregarán esa cantidad menos lo que les corresponde al Madrid, Barcelona y Athletic. Queda la operación en 2 mil 100 millones de euros", concluyó.