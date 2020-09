Javier Tebas: 'No hubo una preocupación seria por que Messi pudiera irse de LaLiga'

El caso Lionel Messi y Barcelona encendió las alarmas debido a la posibilidad de que el argentino dejara LaLiga, sin embargo, el presidente de la competencia española, Javier Tebas, aseguró que no fue una preocupación seria.

"Preocupación seria no, preocupación sí. Claro que queremos tener a Leo siempre con nosotros, ya lo he dicho muchas veces, el mejor jugador de la historia del futbol. Sus 20 años ha estado en nuestra competición y a mí como presidente de LaLiga, lógicamente me gustaría que terminase sus años en la competición”, declaró en conferencia de LaLiga vía remota en donde RÉCORD estuvo presente.

Y aunque Tebas aseguró que se tenía contemplado contar con la presencia de Messi en el torneo, también comentó que se han empeñado en colocar a LaLiga por sobre cualquier jugador e incluso cualquier equipo.

“Pero bueno, llevamos años trabajando bastantes años en que La Liga como institución, como marca tiene que estar por encima de los jugadores, incluso de los clubes, 20 años de la historia de LaLiga que se resumen en Leo Messi, era preferible que siga con nosotros a que vaya a otra competición”, apuntó.

