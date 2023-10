Jenni Hermoso: Filtran mensajes Albert Luque sobre la futbolista: 'No merece nada'

El caso de Jenni Hermoso y Luis Rubiales sigue dando mucho de que hablar. Tras la dimisión del directivo y las acusaciones de la futbolista, otro directivo de la Real Federación Española de Futbol ha causado más polémica.

Este jueves se ha filtrado mensajes de Albert Luque, director de la selección masculina española, en los que expresó su frustración y descontento hacia la futbolista Jenni Hermoso en relación al incidente reciente.

Los mensajes, que se filtraron a través del diario El Mundo, revelan la molestia de Luque por la actitud de Hermoso tras el mencionado incidente y su negativa a mantener una reunión con él a su llegada a España. Albert Luque había intentado mediar para evitar que Jenni denunciara a Rubiales por un el polémico beso, pero la futbolista optó por evitar el encuentro.

En uno de los mensajes, el director de la selección masculina expresó: "Solo deseo que la vida le devuelva lo que le está haciendo pagar a una persona injustamente. No se merece nada por su poca humanidad... cada uno le da con el tiempo lo que se merece".

En respuesta a estos comentarios, la amiga en común de Luque y Hermoso manifestó su sorpresa y señaló: "No te vio porque estaba muy afectada por todo y la presión que tiene encima y que no quería que afectara a vuestra amistad. Me sorprenden tus palabras con lo de desearle el mal a Jenni cuando me dijiste que sois amigos de tanto tiempo".

Hay que recordar que Luque fue citado como testigo por el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, pero el instructor acordó variar su condición a investigado. El director de la selección masculina está emplazado el próximo día 10 de octubre junto al responsable de Márketing de la RFEF, Rubén Rivera, que también se desplazó al lugar de celebración de las jugadoras con el mismo objetivo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MESSI, LA 'SORPRESA' EN LA CONVOCATORIA DE ARGENTINA PARA LAS ELIMINATORIAS DE LA CONMEBOL