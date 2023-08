Jenni Hermoso, previo a la Final del Mundial Femenil: "México vino a mi vida para cambiarla"

España ya se prepara para enfrentar a Inglaterra en la Final del Mundial Femenil en Australia y Nueva Zelanda. Previo al partido por el campeonato, la delantera del equipo español, Jenni Hermoso, habló sobre la importancia de llegar al futbol mexicano para su carrera.

La atacante de Pachuca habló sobre dejar al Barcelona en junio del 2022, asegurando que en su paso por la Liga MX Femenil ha encontrado una de sus mejores versiones, la cual le ha ayudado a llegar a la Final de la Copa del Mundo.

“Era consciente de que me iba del mejor equipo del mundo para jugar al otro lado del charco, en una Liga que no se conocía tanto o que tendría menos nivel, pero, cosas del fútbol, me he descubierto a mí misma, he crecido mucho y he disfrutado de cosas que antes no disfrutaba.

“Físicamente y mentalmente he ganado lo que no había ganado en muchos años atrás. México vino a mi vida para cambiarla y estoy agradecida de esa decisión porque me he sentido como no me había sentido nunca”, comentó la española para Marca.

Con respecto al partido en contra de las inglesas, la futbolista aseguró que será el partido más importante de sus 33 años y buscará levantar el título, lo cual sería un sueño hecho realidad para ella.

“Estamos en la final de un Mundial y hemos hecho algo histórico. Algo así lo había soñado antes, no sé si de la misma manera, pero no cambiaría nada. Es que lo que estamos viviendo es algo muy fuerte, para mí no hay nada más importante que pueda conseguir que ganar un Mundial con mi selección, con mi país. Va a ser el partido más importante de mi vida, de mi carrera futbolística y eso es para emocionarse”, sentenció la española.

