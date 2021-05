Joachim Löw no llegará ni al Barcelona ni al Real Madrid para la próxima temporada

El Real Madrid busca entrenador tras la salida de Zidane y el Barcelona está evaluando la continuidad de Ronald Koeman; por lo que Joachim Löw puede ser una opción para ambos clubes, pero el mismo Löw desmintió cualquier tipo de negociación.

"No he tenido ningún contacto con nadie personalmente. Tengo claro que no me haré cargo de un club en verano. No habrá cambio de opinión", dijo Joachim en conferencia de prensa.

Joachim Löw confirmó meses atrás que dejará las riendas de la Selección Alemana en cuanto termine la participación teutona en la próxima Eurocopa 2021.

Löw asumió las riendas del combinado alemán desde 2006 y consiguió levantar la copa del mundo en Brasil 2014. De momento ya se anunció que Hansi Flick sustituirá a Joachim como entrenador de la Selección Alemana.

