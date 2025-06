Joan García es presentado oficialmente como nuevo arquero de Barcelona

Barcelona tiene nuevo portero proveniente de Espanyol. El conjunto culé hizo oficial el fichaje de Joan García, con contrato hasta el 30 de junio de 2031, es decir, un acuerdo por las próximas seis temporadas. Los blaugranas activaron la cláusula de rescisión, que fue de 25 millones de euros.

Fichaje polémico

El fichaje ha dado de qué hablar, pues se trata de una transferencia entre acérrimos rivales, por lo que los aficionados de Espanyol se encuentran decepcionados por la decisión del arquero de 24 años de edad.

“Sé que esta decisión no será fácil de entender para todos. No les pido que lo hagan, pero sepan que fue una decisión meditada, pensando no solo en mi carrera, sino que también en lo que es mejor para el club, mi familia y yo”, dijo García en un video publicado en redes sociales.

Registros de García

Con 24 años de edad, Joan García llamó la atención de distintos clubes en Europa, gracias a sus actuaciones y registros. Fue el segundo arquero con más atajadas en las cinco grandes ligas con 146, por detrás de Mark Flekken, quien hizo 153.

Este movimiento pone más dudas sobre la continuidad del alemán, Marc-André ter Stegen, quien podría cambiar de aires y jugar en Turquía con Galatasaray, según reportes. Sin embargo, el arquero de 33 años deseará competir para llegar al Mundial de 2026.

