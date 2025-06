Joan García será nuevo portero de Barcelona procedente del Espanyol, su rival de ciudad

Se mueve el mercado de fichajes en Europa, específicamente en LaLiga, pues el FC Barcelona se ha asegurado el fichaje de su nuevo portero, Joan García. Dicha contratación será polémica, pues el guardameta actualmente milita en el rival de ciudad del cuadro blaugrana, el Espanyol.

García después de mantener la categoría con Espanyol ı Instagram: @__joangarcia

Con información de Fabrizio Romano, se puede confirmar que el fichaje es un hecho, ya que los documentos que son necesarios para la contratación están listos para poder ser firmados por ambas partes, por supuesto resaltando la firma del portero español. La cláusula de rescisión será pagada en los próximos días, teniendo como fecha tentativa cualquier día de la siguiente semana con la certeza de que la documentación ya está más que preparada.

El contrato que García Pons firmará con el cuadro culé será de cinco años, por lo que el todavía portero de los 'Periquitos' se unirá a Wojciech Szczęsny y Marc-André Ter Stegen, de quien se rumora podría tener una salida del club blaugrana en próximos días.

🚨🔵🔴 BREAKING: Joan García to Barcelona, here we go! Documents are now in place with Spanish GK.



Release clause to be paid in the next days, could happen next week but all contracts are now ready.



Joan García will sign a five year deal at Barça, all set. pic.twitter.com/celkuAf5vS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2025